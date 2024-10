GA-Krimikritik: Der Tatort aus dem Frankenland Halbgar und desorientiert

Die beiden Schwestern des unschuldig Verurteilten (Anne Haug und Mercedes Müller) machen es den Ermittlern denkbar einfach: Sie töten nämlich den wahren Täter, der so dumm ist, die geballte trauernde Schwesterschaft nicht nur in die Wohnung, sondern sogar auf den Balkon zu lassen. Plumps, liegt er unten. Die beiden Schwestern fliehen, werden aber gesehen vom Bruder des gerade Geplumpsten. Der hatte sich eigentlich geschworen gar niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen. Wäre er besser bei geblieben – denn für ihn endet der Tatort eher schlecht. Für die meisten anderen übrigens auch – selbst für den Zuschauer, der sich fragen dürfte, warum Dagmar Manzel nicht nur ihre Rolle als Kommissarin im Tatort verliert, sondern gleich auch noch ihre Klamotten.