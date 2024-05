GA-Krimikritik: Der Tatort aus dem Schwarzwald Seltsam unbeeindruckt

Seltsam unbeeindruckt bleibt man beim Blick in die Forensische Psychiatrie, den der neue Schwarzwald-Tatort ermöglicht. Unbeeindruckt aber auch nur und vor allem deshalb, weil dieser Blick so echt, so realitätsnah wirkt. Man entscheidet sich entschieden dagegen, aus dem Irrenhaus ein solches zu machen. Obwohl man sicher viel Dramatik hätte erzeugen können, hätte man auf Abstoßendes, Widerliches, Beängstigendes gesetzt statt eine Station so zu porträtieren, wie sie wahrscheinlich sein könnte. Rat haben sich die Autoren (Buch: Stefanie Veith) in der LVR-Klinik in Düren geholt. Das steht so im Abspann. Und das scheint eine gute Idee gewesen zu sein.