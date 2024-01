GA-Krimikritik: Der Tatort aus Köln Feine Krimikost mit Logiklöchern

Des Humbugs Vorteil: Dem Zuschauer gibt der Tatort mehr Zeit, Rouven Israel als André Stamm zu beobachten. Von ihm weiß man gleich: Der war’s. Nicht, weil die Lösung des Krimirätsels zu einfach wäre, sondern weil dieser Wirtschaftskriminalitätstatort nicht nach dem Prinzip Whodunit, also „Wer hat’s getan“, aufgebaut ist, sondern weil die Geschichte von dem Festsetzen des Täters an rückwärts erzählt wird. Das darf man dem Zuschauer nicht allzu oft antun, weil man ihn damit um das sonntägliche Mördersuchevergnügen bringt, aber hin und wieder ist’s gar fein, einen Film so herum erzählt zu bekommen. Vor allem dann, wenn es zu 80 Prozent sehenswert bleibt.