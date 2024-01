GA-Krimikritik: Der Tatort aus Ludwigshafen Zu viel Schnickschnack

Lassen Sie uns erst die Elefanten im Raum füttern. Odenthal (Ulrike Folkerts) trägt leuchtendes Gelb. Das ist selten. Ein Zeichen? Wird die sonst so toughe Kommissarin langsam mild? Gar quietschbunt und -vergnügt? Ist die Farbe das Gegengewicht zu dem jüngst so deutlichen Rückzug der dienstältesten Kommissarin im Tatort-Universum zugunsten ihrer jungen Kollegin Stern (Lisa Bitter)? Das Zusammenspiel der beiden klappt immer besser, ganz unabhängig von der Farbe der Klamotten, aber seien wir ehrlich: Ohne Kopper (Andreas Hoppe) ist Ludwigshafen nicht mehr das, was es mal war. Und seit Kopper weg ist, wirkt Ludwigshafen ein bisschen wie das berühmte notwendige Übel am Sonntagabend. So wie die Schnitte Brot, die das eigentlich geplante Menü ersetzt.