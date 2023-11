GA-Krimikritik: Der Tatort aus Wacken Hart an der Peinlichkeitsgrenze

Es stellt sich am Ende halt die Frage, warum dieser Krimi in Wacken spielen musste. Klar, der Tatort aus Kiel folgt damit einem neuen Trend – man liest und hört immer öfter, wie viele Menschen es raus aus der Stadt und rauf aufs Land zieht. Ganz frisch noch die Ausflüge der Münchner und Stuttgarter jenseits der Stadtgrenzen. Jetzt also auch Kiel.