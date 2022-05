Altrocker : „Geiles Konzert. Danke Schwerin!“ - Udo Lindenberg auf Tour

Schwerin Udo Lindenberg ist zurück. Sein erstes Konzert nach Corona ist ein Feuerwerk: Alte und neue Songs, politische Statements, begeisterte Fans. Nach dem Tour-Auftakt in Schwerin folgen bis Mitte Juli 20 Konzerte.

Pandemie-Jahre waren hart für Lindenberg

Lindenberg bietet ein Best of aus seiner langen Karriere - von „Honky Tonky Show“ bis zum „Sonderzug nach Pankow“, von „Cello“ bis „Reeperbahn“. Das Publikum ist von der ersten Minute an voll dabei, singt mit - als hätte es keine Unterbrechung der Musiker-Publikum-Beziehung durch die Corona-Pandemie gegeben. „Zum ersten Mal auf der Bühne nach drei Jahren Entbehrung, Verzicht und Entzug“, ruft Lindenberg seinen jubelnden Fans zu. „Das Udopium ist wieder da - endlich!“

„Wir brauchen Utopien“

Zwischen den Songs „Wozu sind Kriege da“ und „Wir ziehen in den Frieden“ sagt er: „Auch wenn manche sagen, Pazifismus wäre heute naiv: Wir brauchen doch Utopien. Trotz allem Realismus, wir dürfen die Utopie niemals aufgeben. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, in der Ukraine, in Russland und in Deutschland und überall auf der Welt.“