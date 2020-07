Wichtiger literarischer Preis : Georg-Büchner-Preis 2020: Akademie gibt Preisträger bekannt

Darmstadt Für den Schweizer Dramatiker und Schriftsteller Lukas Bärfuss war der Georg-Büchner-Preis im vergangenen Jahr ein „Engelskuss“. Welche Autorin, welcher Autor folgt ihm in diesem Jahr? Das entscheidet sich heute in Darmstadt.

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gibt heute in Darmstadt den Träger des Georg-Büchner-Preises 2020 bekannt. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung gilt als wichtigster literarischer Preis in Deutschland. Er soll am 31. Oktober in Darmstadt verliehen werden.