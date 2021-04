Kunstschätze : Geraubte Benin-Bronzen: Deutsche Museen vor ersten Rückgaben

Berlin Museen und Politik haben sich lange Jahrzehnte um die Rückgaben von Benin-Bronzen gedrückt. Nun stehen wohl schon bald erste Restitutionen der als Raubgut geltenden Kunstschätze an.

„Dass es jetzt gelungen ist, mit den Museen und ihren Trägern einen Fahrplan für Restitutionen von Objekten zu vereinbaren, ist ein Wendepunkt in unserem Umgang mit der Kolonialgeschichte“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin. „Wir haben seit Monaten intensiv daran gearbeitet, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen.“ Es seien noch einige Schritte zu gehen. Aber: „Bund, Länder und Museen ziehen jetzt an einem Strang, und wir werden gemeinsam mit den nigerianischen Partnern Lösungen finden.“

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte: „Wir stellen uns der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands, auch unsere koloniale Vergangenheit ans Licht zu holen und aufzuarbeiten.“ Der Umgang mit den Benin-Bronzen sei ein Prüfstein. Die verabschiedete Erklärung sei „eine historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit“. Damit sei das Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen, dem Auswärtigen Amt und den Museen fixiert. Es gebe nun „eine abgestimmte Haltung in Deutschland“. „Wir möchten auf jeden Fall Kulturgüter zurückgeben, die sich in deutschen Museen befinden“, sagte Grütters. „Und wir werden auch mit der nigerianischen Seite darüber sprechen, ob und wie Benin-Bronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit künftig ebenfalls in Deutschland gezeigt werden können.“ Die sei etwa in Form von Leihgaben möglich.