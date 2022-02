GNTM 2022 : Germany’s Next Topmodel: Alle Infos zur neuen Staffel mit Heidi Klum

Am 03. Februar startet die neue Staffel „Germany's Next Topmodel“ auf ProSieben. Diesmal löst sich die Show von jeglichen Schönheitsrastern und konzentriert sich ganz auf die Vorzüge der Vielfältigkeit. Foto: dpa/ProSieben

Bonn Am 3. Februar ist die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum“ gestartet. Die neue Staffel GNTM hält einige Neuerungen bereit. Alle Infos zu den Sendeterminen, Wiederholungen, den diesjährigen Gast-Juroren und Heidis eigenem Song finden Sie hier.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michelle Tempels

Heidi Klum ist zurück: Die 17. Staffel „Germany's Next Topmodel“ ist am 3. Februar 2022 auf Prosieben gestartet. Die Castingshow, die immer am Donnerstagsabend läuft, hält in diesem Jahr einige Neuerungen bereit. So begibt sich Heidi Klum dieses Jahr auf die Suche nach mehr „Diversity“, also Vielfalt: Die Topmodelanwärterinnen sind so unterschiedlich wie noch nie – das geht schon jetzt aus dem Cast hervor. Was sich sonst noch geändert hat, welche Stars in der Jury sitzen und was das Besondere an den diesjährigen Kandidatinnen ist, erfahren Sie hier.

Was ist neu bei GNTM 2022?

Der Schwerpunkt dieser Staffel liegt laut Heidi Klum auf der Diversität. Wurden Models zuvor abgelehnt, die nicht ins „Schönheitsraster“ fielen, so finden diese 2022 eine Chance in der diesjährigen Staffel „Germany's Next Topmodel“. So ist auch beim Alter der Kandidatinnen nach oben hin keine Grenze gesetzt.

Eine wahrliche Änderung nimmt sich Heidi Klum persönlich vor: Sie will versuchen, die Kandidatinnen von nun an nicht mehr als ihre „Mädchen“ zu bezeichnen. Stattdessen möchte sie die Teilnehmerinnen mit dem würdevolleren Ausdruck „Model“ bezeichnen.

Foto: dpa/Stefan Gregorowius 17 Bilder Das sind die Teilnehmer bei „Let`s Dance“ 2022

Sendetermine: Wann läuft „Germany’s Next Tomodel“ 2022 im TV?

Die 17. Staffel GNTM 2022 ist am 3. Februar auf ProSieben gestartet. Ganz beim alten bleiben die Sendezeiten - wie gewohnt jeden Donnerstag um 20.15 Uhr. Das Finale findet voraussichtlich am 26. Mai 2022 statt.

Das sind die Sendetermine von „Germany’s next Topmodel“:

03. Februar 2022, 20.15 Uhr

10. Februar 2022, 20.15 Uhr

17. Februar 2022, 20.15 Uhr

24. Februar 2022, 20.15 Uhr

03. März 2022, 20.15 Uhr

10. März 2022, 20.15 Uhr

17. März 2022, 20.15 Uhr

24. März 2022, 20.15 Uhr

31. März 2022, 20.15 Uhr

07. April 2022, 20.15 Uhr

14. April 2022, 20.15 Uhr

21. April 2022, 20.15 Uhr

28. April 2022, 20.15 Uhr

05. Mai 2022, 20.15 Uhr

12. Mai 2022, 20.15 Uhr

19. Mai 2022, 20.15 Uhr

Das Finale: 26. Mai 2022, 20.15 Uhr

Stream, Wiederholungen, Live-TV: Wo ist „Germany’s Next Topmodel“ 2022 noch zu sehen?

Die einzelnen Folgen GNTM 2022 gibt es neben den Sendezeiten im TV auch im kostenlosen Livestream bei prosieben.de oder auf dem Streamingportal Joyn zu sehen. Die Wiederholungen laufen freitags bei sixx im TV um 20.15 Uhr. Die ganzen Folgen können nach TV-Ausstrahlung im GNTM-Bereich auf prosieben.de kostenlos abgerufen werden.

Wer sitzt bei „Germany’s Next Topmodel“ 2022 in der Jury?

Auch 2022 verzichtet Heidi Klum auf ein festes Jury-Kollegium. Stattdessen setzt die „Modelmama“ auf berühmte Gast-Juroren. Mit dabei sind der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, Schauspielerin und Pop-Ikone Kylie Minogue, die Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai sowie der englische Modedesigner Christian Cowan.

„Chai Tea With Heidi“ – Heidi Klum ft. Snoop Dogg: Heidi’s erster eigener Song

Ein großer Traum ist dieses Jahr auch für Heidi Klum in Erfüllung gegangen. Sie selbst singt höchstpersönlich den offiziellen Opener-Song der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Als Feature hat Sie sich den US-amerikanischen Rapper Snoop Dogg gesichert. Der Song trägt den Titel "Chai Tea With Heidi".

Die Kandidatinnen bei GNTM 2022

Bisher sind die Topmodelanwärterinnen bereits in der Casting-Vorrunde ausgeschieden, da sie schlichtweg dem „Schönheitsideal“ nicht entsprachen. Das soll dieses Jahr anders sein. Heidi Klum will „allen Mädchen – ob groß oder klein, jung oder alt“ die Chance geben, sich bei ihr vorzustellen. „Alle wollen mehr Diversity, hier isse!“, jubelt das 48-jährige Topmodel. Der Cast der diesjährigen Staffel war wahrhaftig nie zuvor so divers: Barbara ist mit 68 Jahren die älteste Teilnehmerin, die jemals an der Show teilgenommen hat. Lenara (24) ist curvy und stark tätowiert, Kashmira (20) ist nur 1,54 Meter groß und Wiebke (22) 1,90 Meter groß. Und auch ein Mutter-Tochter-Gespann versucht sich als „Germany’s Next Topmodel“.

Drehorte von "Germany's Next Topmodel" 2022

Durch die Corona-Pandemie musste die vergangene Staffel in Berlin gedreht werden. Der Start der 17. Staffel findet in Griechenland in Athen statt. Anschließend gehen die Dreharbeiten auf der griechischen Insel Mykonos weiter. Auch in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles finden wieder Aufzeichnungen statt. Nichts desto trotz: Durch die fortlaufende Pandemie wurden die Kandidatinnen und alle Mitwirkenden hinter- und vor den Kulissen „pausenlos getestet“, so Heidi Klum.

Wann ist das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2022?