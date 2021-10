Meisterwerk der Gotik : Gerüst am Kölner Dom wird abgebaut

Gerüst am Kölner Dom wird abgebaut

Blick auf das Gerüst am Nordturm des Doms. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Köln Kein Baugerüst mehr und freie Sicht auf die Westfassade des Kölner Doms - das gab es seit zehn Jahren nicht mehr.

Am Nordturm des Kölner Doms haben am Donnerstagmorgen die Arbeiten zum Abbau des Baugerüsts begonnen. Ein Kran soll das aus drei Teilen bestehende Gerüst nach Angaben von Dombaumeister Peter Füssenich bis zum Nachmittag auf den Boden holen. Das erste der drei Teile war am Vormittag bereits unten.