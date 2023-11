Deutsches Drama Geschichtsserie „Die Kaiserin“ gewinnt International Emmy

Das ZDF teilte am Dienstag zugleich mit, an der Produktion „Die Schnetts und die Schmoos“ beteiligt gewesen zu sein. Die Produktion aus Großbritannien (BBC) gewann in der Kategorie „Beste Animation für Kinder“. Das ZDF zeigt den Film am 24. Dezember 2023 frühmorgens um 7.40 Uhr im Hauptprogramm (ab 22. Dezember in der Mediathek).