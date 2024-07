Deep-Purple-Urgestein Ian Paice „Wir wollten nicht Ritchie Blackmore Nummer 573“

So verletzlich hat man Ian Gillan schon lange nicht mehr gehört. „I’ll Catch You“ ist ein für Deep Purple sehr emotionaler Song, schon das Gitarrenintro geht unter die Haut, und Gillan steigt mit brüchiger Stimme in den Song ein. Hingebungsvoll. Da steckt viel authentisches Leiden in seinem Ausdruck. Geht es da um seinen Verlust? Um seine im November 2022 verstorbene Frau Bron, mit der der Rockstar gut 40 Jahre lang verheiratet war? „Das ist eine sehr persönliche Sache“, sagt Ian Paice knapp. Also, geht es da um Gillans Frau? „Ich glaube schon. Für mich ist es eine umwerfende Rock’n’Roll-Ballade“, sagt Paice ausweichend.