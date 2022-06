England : Glastonbury-Festival mit Billie Eilish und Paul McCartney

Glastonbury Einer der Höhepunkte in diesem Jahr war der Auftritt von Paul McCartney. Und der Ex-Beatle hatte zahlreiche Überraschungen zu bieten.

Erinnerung an John Lennon

ESC-Gewinner Kalush Orchestra dabei

Die jüngste Headlinerin Billie Eilish (20) sprach am Freitag von „einem schwarzen Tag für Frauen in den USA“, nachdem dort das höchste Gericht das liberale Abtreibungsrecht in den Vereinigten Staaten gekippt hatte. Am Samstag tauchte überraschend Klimaaktivistin Greta Thunberg auf der „Pyramid Stage“ auf und mahnte mehr Engagement für den Klimaschutz an. „Lasst nicht zu, dass wir uns noch einen Zentimeter näher an den Abgrund bewegen. Denn genau da stehen wir jetzt“, sagte die 19-Jährige.