Kinostart Godzilla und King Kong im Duell: Viel Action, wenig Story

Nach „Godzilla“ (2014), „Kong: Skull Island“ (2017), „Godzilla II: King of the Monsters“ (2019) und „Godzilla vs. Kong“ (2021), die zusammen knapp zwei Milliarden US-Dollar einspielten, kommt nun der fünfte Teil des Franchise in die deutschen Kinos: „Godzilla x Kong: The New Empire“.