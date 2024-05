„Golda“ neu in Bonner Kinos Nicht mehr das kleine Kind im Keller

Schlüsselmomente in der Geschichte Israels: Zu Beginn des Films „Golda“ taucht Regisseur Guy Nattiv im Stil einer Wochenschau in die Geschichte seines Landes ein. 1948: Staatsgründung Israels. 1967: Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien. 1969: Golda Meir wird Premierministerin. 1973: Jom-Kippur-Krieg zwischen Israel, Ägypten und Syrien. 1974: Golda Meir kündigt ihren Rücktritt aus der Politik an; palästinensische Terroristen verüben ein Massaker in einer Schule in Galiläa.