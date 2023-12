Auszeichnungen Goldener Ehrenbär der Berlinale für Martin Scorsese

Der Oscar-Preisträger wurde 1942 in New York geboren und gilt als einer der bekanntesten Regisseure weltweit. Sein aktueller Historien-Thriller „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro ist gleich sieben Mal bei den Golden Globes nominiert. Zu seinen Werken gehören auch Filme wie „Taxi Driver“, „Shutter Island“ und „Gangs of New York“.