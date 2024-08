Gossip in Bonn Beth Ditto zofft sich mit Zuschauerin bei Konzert auf dem KunstRasen

„We are Korn“, begrüßte Gossip-Frontfrau Beth Ditto am Mittwochabend beim Betreten der Bühne ihre jubelnden Fans auf dem Bonner KunstRasen. Das war natürlich nur ein Scherz. Tatsächlich stand der Korn-Schriftzug weithin sichtbar auf der Bassdrum zu lesen. Offenbar hatten die Musiker der Metal-Band das Instrument nach dem ausverkauften Auftritt vom Montag einfach Backstage stehen lassen. Zur Freude von Gossip, deren Drummerin Hannah Blilie nun mit großem Vergnügen beim Opener „Listen Up!“ von dem 2006er Album „Standing In The Way of Control“ die Felle des Korn-Drumkits bearbeitete.