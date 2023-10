Neues aus Hollywood Gotham Awards: Sandra Hüller für Filmpreis nominiert

Mit vier Nominierungen, darunter in der Top-Sparte „Bester Film“, führt das Sci-Fi-Drama „All of Us Strangers“ den diesjährigen Wettbewerb um die Gotham Awards an. Zwei Gewinnchancen (Drehbuch und Internationaler Film) hat das Justizdrama „Anatomie eines Falls“, in dem Sandra Hüller eine Schriftstellerin spielt, die angeklagt ist, ihren Mann im gemeinsamen Haus umgebracht zu haben. Das Drama der französischen Regisseurin Justine Triet war der diesjährige Gewinnerfilm des Festivals von Cannes.