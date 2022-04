Der Deutsche Pavillion auf der Biennale in Venedig : Gräben, Löcher, Treppenabgänge

Die Künstlerin

Maria Eichhorn Foto: dpa/Jens Ziehe

Maria Eichhorn wurde 1962 in Bamberg geboren, studierte an der Hochschule der Künste Berlin und lehrt seit 1999 zunächst als Gastprofessorin am California Institute of the Arts in Valencia und seit 2003 an der Zürcher Hochschule der Künste. Immer wieder setzt sie sich mit der globalen, neoliberalen Wirtschaftspolitik auseinander. Sie war schon 1993, 2001 und 2015 auf der Biennale vertreten. H.M.