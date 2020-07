Diversität : Grammy-Akademie will mehr Vielfalt bei Mitgliedern

Grammy-Akademie will mehr Vielfalt bei Mitgliedern

Los Angeles Die Recording Academy geht mit der Zeit: In der Jury werden zukünftig zur Hälfte Frauen und zu einem Drittel Mitglieder unterrepräsentierter ethnischer Gruppen ihre Stimme abgeben können.

Von den mehr als 2300 eingeladenen Musikern und Mitarbeitern der Musikindustrie seien rund die Hälfte weiblich, rund ein Drittel gehöre unterrepräsentierten ethnischen Gruppen an, teilte die Recording Academy am Donnerstag in Los Angeles mit.