Kommentar zu den Gewinnern der Grammys Ein Triumph der Frauen

Es war der Abend von Taylor Swift, SZA, Billie Eilish, Miley Cyrus, Victoria Monét, Phoebe Bridgers und noch einiger weiterer weiblicher Stars. Bei der Grammy-Verleihung in diesem Jahr blieben die Männer kaum mehr als schmückendes Beiwerk. Die zunehmende Dominanz der Frauen in der Popmusik zeichnete sich bereits seit einigen Jahren ab. Doch so stark wie heute waren sie noch nie. Das ist eine sehr zu begrüßende Entwicklung.