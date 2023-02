Neuerwerb : Grass-Haus stellt Manuskript von „Grimms Wörter“ vor

«Keep off Grass» steht auf einem Zettel im Treppenhaus im Günter-Grass-Haus. Das Grass-Haus hat die handgeschriebenen Manuskripte zu «Grimms Wörtern» von Literaturnobelpreisträger Günter Grass erworben. Foto: Marcus Brandt/dpa

Lübeck „Grimms Wörter“ war als Liebeserklärung gedacht - an seine Frau Ute und an die deutsche Sprache. Das handgeschriebene Manuskript aus der Feder des Nobelpreisträgers ist nun im Besitz des Günter-Grass-Hauses.

Das Lübecker Günter-Grass-Haus hat seine jüngste Neuerwerbung, das Manuskript zu „Grimms Wörter“, vorgestellt. Zu dem Konvolut gehören neben den verschiedenen handschriftlichen Fassungen der neun Kapitel auch die Druckfahnen des 358 Seiten umfassenden Buches. „Das Werk "Grimms Wörter" ist eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache und auch an Grass' Ehefrau Ute, der das Werk auch gewidmet ist“, sagte der Leiter des Grass-Hauses, Jörg-Philipp Thomsa, am Donnerstag.