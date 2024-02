Im Kino in Bonn: „Green Border“ Eine Reise ins Herz der Finsternis

Am Anfang ist die grüne Grenze zwischen Polen und Belarus noch grün. Doch dann schalten Regisseurin Agnieszka Holland und Kameramann Tomasz Naumiuk in den Schwarz-Weiß-Modus um. Der Film „Green Border“ führt das Publikum in eine Welt zwischen Hell und Dunkel, Gut und Böse, Hoffnung und Verzweiflung.