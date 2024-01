Kunst Greifswalder Caspar-David-Friedrich-Jubiläum ist eröffnet

Die Festrede hielt Autor und Kunsthistoriker Florian Illies - sein Buch „Zauber der Stille“ erzählt nicht nur von der unglaublichen Wiederentdeckung Caspar David Friedrichs, sondern ist in der zwölften Woche auf Platz eins der „Spiegel“-Bestsellerliste für Sachbücher. Friedrich sei „unser Zeitgenosse“, sagte Illies. Dem Künstler sei es in 250 Jahren gelungen, „auf eine einzigartige Weise aus seiner Zeit herauszuwachsen und in unsere Zeit hinein“.