Auszeichnung Grimme-Preise: Me Too, Krieg und Moderatorin auf Strümpfen

Wie moderiert man eine Gala, bei der man selbst auch einen Preis bekommt? Moderatorin Siham El-Maimouni hatte dazu bei der Grimme-Preisverleihung am Freitagabend in Marl eine Idee: Sie zog zur Verblüffung des Publikums mitten in der Moderation ihre hohen Schuhe aus und verließ die Bühne. Kurz danach kam sie als Preisträgerin auf Strümpfen wieder herein. Die zuvor ebenfalls ausgezeichnete Moderatorin Sarah Bosetti übernahm für die Laudatio das Mikrofon.