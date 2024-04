Auszeichnung Grimme-Preisverleihung - mit neuem Institutschef Wenzel

Das Grimme-Institut feiert in diesem Jahr das 60-jährige Jubiläum des Preises und steckt dabei in erheblichen Finanzschwierigkeiten. Ein sechsstelliges Finanzloch für das laufende Jahr konnte nur mit Gehaltsverzicht der Mitarbeiter geschlossen werden. Der zweite große Wettbewerb des Hauses, der Grimme Online Award für Qualitäts-Produktionen im Internet, droht wegen Geldmangels in diesem Jahr auszufallen. Rein haushalterisch sei der Online Award in diesem Jahr aktuell nicht möglich, sagte der Grimme-Übergangschef Wenzel der dpa. Er werde aber trotzdem nach neuen Möglichkeiten und Chancen suchen.