Heavy Metal : Großes Wacken-Festival im August geplant

Feiern in Wacken (2018). Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Wacken Die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten. Diesen Sommer nun soll das Wacken Open Air nun wieder stattfinden - wie vor Ausbrauch der Pandemie.

„Wir planen bereits seit Monaten an der nächsten Ausgabe des Wacken Open Air - und das nach der Prämisse, dass wir das Festival so umsetzen können, wie die Fans es kennen und lieben“, sagte Festivalmitbegründer Thomas Jensen der Deutschen Presse-Agentur. Die jüngsten Aussagen der Regierungschefs von Bund und Ländern zum Umgang mit der Corona-Pandemie bestätigten sie in ihrem Vorhaben.