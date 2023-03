Einschaltquoten : Gut 4,5 Millionen sehen „Schwarm“-Finale im ZDF

Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf, l-r), Charlie Wagner (Leonie Benesch) und Alban (Oliver Masucci) in einer Szene des Ökothrillers «Der Schwarm». Foto: Fabio Lovino/ZDF/dpa

Berlin Zum Quotensieg in der Primetime hat es beim Finale nicht mehr gereicht: „Der Schwarm“ hatte weniger Fans als der ARD-Krimi „Tod am Rennsteig - Auge um Auge“.

Der Ökothriller „Der Schwarm“ hat bei seinem Finale im linearen Fernsehen das Zuschauerniveau vom Abend davor halten können. Im Gegensatz zu den anderen ausgestrahlten Teilen war die teure Serie aber kein Quotensieger mehr in der Primetime, denn den parallelen ARD-Krimi „Tod am Rennsteig - Auge um Auge“ verfolgten am Donnerstag ab 20.15 Uhr gut 6,6 Millionen.