Netflix, Prime, ARD und Co. : Gute Streamingangebote für Kinder und Jugendliche

Bonn Alle Streaminganbieter, aber auch die Mediatheken der TV-Sender buhlen um Kinder und Jugendliche als Zielpublikum. Doch wo gibt es auch qualitativ gute Angebote? Eine Übersicht über die wichtigsten Player und ihre Programme.

Amazon Prime und Netflix bieten in ihren Abos jeweils etwa 500 Kinder- und Familienfilme an. Netflix hat in den letzten Jahren eine große Zahl an Eigenproduktionen auf den Weg gebracht, deren Qualität von Standardware bis zu kleinen Meisterwerken reicht – das gilt vor allem für Animationsfilme wie „Klaus“ oder „Die Mitchells gegen die Maschinen“. Ein starkes Argument für Netflix: Der Anbieter ­­streamt hierzulande exklusiv die Filme des japanischen Studio Ghibli – also insbesondere die großartigen Klassiker wie „Mein Nachbar Totoro“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“.