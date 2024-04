Ein Dauerbrenner feiert Jubiläum GZSZ zeigt am 15. April die 8000. Folge

Von zugespitzten Plots wie der Story in der monothematischen Jubiläumsfolge lebt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, auch wenn es nicht immer ganz so dramatisch zugeht. Umgesetzt werden die Geschichten um heiße Liebe, fiese Intrigen und auch kapitale Verbrechen mit den klassischen Mitteln der Seifenoper im Fernsehen: Es gibt viele Großaufnahmen, in denen die Schauspieler mit expressiver Mimik ihre oft aufgewühlten Gefühle unmissverständlich zum Ausdruck bringen, konfliktreiche Dialoge und eine schnelle Folge von Szenen, an deren Ende Protagonisten oft wutentbrannt den Raum verlassen. Eine der großen Identifikationsfiguren der Serie war die blonde Verena Koch, die von 2001 bis 2011 von Susan Sideropoulos gespielt wurde. Doch auch andere Schauspiel- und Gesangskarrieren begannen bei GZSZ, so die von Yvonne Catterfeld, Oliver Petszokat oder auch Jeanette Biedermann. Außerdem bekam die GZSZ-Crew öfter mal prominenten Besuch, unter anderem hatten Politiker wie Gerhard Schröder, Eberhard Diepgen und Klaus Wowereit, aber auch Showgrößen wie Thomas Gottschalk oder Herbert Feuerstein Gastauftritte. Produziert wird GZSZ von der Potsdamer Serienschmiede „UFA Serial Drama“, die Seifenoper wird in zwei Studios in Babelsberg, wo auf knapp 2000 Quadratmetern und mehreren Ebenen rund 30 Sets aufgebaut sind, im Akkord gedreht. Die Produktionsfirma zeichnet auch für die Daily Soaps „Unter uns“ und „Alles was zählt“ verantwortlich, die seit Jahren im RTL-Programm laufen.