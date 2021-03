TV-Comeback : Hape Kerkeling beendet Bildschirmpause

Berlin/Köln Was macht eigentlich Hape Kerkeling? Auf diese Frage gibt es erstmals seit einigen Jahren wieder eine klare Antwort. Er wird Star einer RTL-Serie. Das ist dieses Jahr nicht der erste Coup des Senders.

Der Titel seines Bestsellers „Ich bin dann mal weg“ schien das neue Lebensmotto von Hape Kerkeling geworden zu sein. Der Mann, der so oft wild kostümiert und gut gelaunt das Rampenlicht gesucht hatte, verschwand ziemlich pünktlich zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2014 fast vollständig von der Bildfläche.

In den Jahren, in denen der Recklinghäuser auf Tauchstation gegangen war, konnten Fans zum Trost seine Lebenserinnerungen „Der Junge muss an die frische Luft“ im Kino sehen. Der Film wurde ein Kassenschlager und Hape-Kerkeling-Darsteller Julius Weckauf ein Liebling der Kritik.