Festspiele : Harmloser „Don Giovanni“ in Salzburg

Salzburg Die Salzburger Festspiele zeigen in diesem Jahr eine Neuinszenierung von Mozarts Paradeoper „Don Giovanni“. Eine Wiederholung seines „Salome“-Coups gelang Regisseur Romeo Castellucci nicht.

Ein großer Fotokopierapparat schwebt sanft von oben ein, ohne in Stücke zu gehen. Leporello braucht das Gerät, um das beachtliche Damen-Eroberungs-Register seines Herrn zu vervielfältigen. Spektakuläre Details aus der Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Don Giovanni“ bei den Salzburger Festspielen, die am Montagabend vom Premierenpublikum heftig umjubelt wurde, obwohl sie auch manche Leerstellen aufwies.

Vor drei Jahren war Castellucci mit seiner Deutung von Richard Strauss' „Salome“ ein großer Wurf gelungen, übrigens mit jener Asmik Grigorian in der Hauptrolle, die jetzt in Bayreuth als Senta in Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ gefeiert wurde. Eine Wiederholung seines Salzburger Theatercoups gelang Castellucci nicht, auch wenn der Einsatz an Mensch und Material beachtlich war, schließlich galt es, die Riesenbühne des Festspielhauses angemessen zu füllen. Jetzt verstand man auch, warum dieses Jahr, neben Wiederaufnahmen und Übernahmen, nur ganze zwei Opern-Neuinszenierungen auf dem Programm stehen. Für mehr dürfte der infolge Pandemie ausgedünnte Etat schlicht nicht ausgereicht haben.