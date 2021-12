„Return to Hogwarts“ : HBO Max kündigt Harry-Potter-Special an

Die "Harry Potter"-Jubiläumsspecials mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson sind im Januar bei Sky zu sehen. Foto: obs/Sky Deutschland

London Vor 20 Jahren eroberte Harry Potter die Kinoleinwände. Nun kündigt HBO Max das Special „Return to Hogwarts“ unter anderem mit den drei Hauptdarstellern an, was auch schon bald in Deutschland zu sehen sein wird.



Rund 20 Jahre nach dem Kinostart des ersten Harry-Potter-Films sind die Stars Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson im Rahmen einer Retrospektive zu sehen. Der Streamingdienst HBO Max zeigt an Neujahr „Return to Hogwarts“ mit vielen Darstellerinnen und Darstellern des achtteiligen Film-Franchise.

In einem ersten Trailer wurden weitere Namen verraten: Unter anderem sind demnach Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes und Gary Oldman mit dabei. In dem kurzen Clip sind auch Matthew Lewis, der in den Filmen Neville Longbottom spielte, und Mark Williams (der Vater von Ron Weasley) zu erkennen. Das Special erzähle eine Making-of-Geschichte anhand von Interviews und Geprächen, hieß es. In Deutschland ist das Special im Januar bei Sky und Sky Ticket zu sehen.

Der erste Harry-Potter-Film feierte im November 2001 in London Weltpremiere. Sieben weitere Filme, alle mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, folgten. Die erfolgreiche Reihe wurde später noch ergänzt durch „Phantastische Tierwesen“ - ebenfalls im Potter-Kosmos. An Radcliffs Seite spielten Emma Watson als Hermine Granger (Hermione im englischen Original) und Rupert Grint als Ron Weasley. Schöpferin der Reihe ist die britische Schriftstellerin J.K. Rowling.

(dpa)