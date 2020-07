Geburtstag : Harry Potter wird 40 - Ein Rückblick zum Mitreden

Berlin Hunderte Millionen Leser haben den Kinderbuchhelden Harry Potter seit 1997 durch seine Teenagerjahre im Magier-Internat Hogwarts begleitet. Am 31. Juli wird der frühere Zauberlehrling 40 - Zeit für einen Blick zurück.

Bis 2007 der letzte der sieben Bände („Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“) herauskam, kannte nur die Autorin selbst die Irrungen und Abenteuer, die Harry und seine Schulfreunde in den Jahren im Magierinternat Hogwarts erwarteten. Sie hatte die ganze Geschichte von Anfang an im Kopf, hat sie in Interviews verraten. Alle anderen warteten jeweils mit Hochspannung auf den nächsten Band, der immer in großer Geheimhaltung produziert wurde.

Die Zauber-Lehrlinge sind inzwischen erwachsen. Fans haben aus den in den Büchern versteckten Hinweisen genau errechnet: Harry wurde am 31. Juli 1980 geboren, er wird in diesem Jahr also 40 Jahre alt. Seine Erfinderin, die auf den Tag genau 15 Jahre älter ist, hat ihn nicht sterben lassen. Jenseits der abgeschlossenen Buchreihe lebt Harry inzwischen auf der Bühne weiter: in dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“, das in Theatern in Europa, Nordamerika und Australien zu sehen war.