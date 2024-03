“One Life“ mit Anthony Hopkins Held ohne Heldenpose

„Wer auch nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.“ Der aus der Mischna, der Grundlage des Talmud, überlieferte Satz findet seinen stärksten Ausdruck, wenn sich jüdische Familien von Überlebenden treffen, um einen Retter zu ehren. Für den 1909 in London geborenen Nicholas Winton, genannt Nicky, halten die Worte keinen Trost bereit. Dabei hat Winton in der Zeit zwischen der Besetzung des Sudetenlandes durch deutsche Truppen im Oktober 1938 und dem Einmarsch in Prag fünf Monate später 669 jüdischen Kindern das Leben gerettet. Sie waren „Nicky’s children“.