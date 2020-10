Nach Brief an Olaf Scholz : Helge Schneider freut sich über Coronahilfe

Nach Brief an Olaf Scholz

Mülheim/Ruhr Helge Schneider hat an den Bundesfinanzminister einen Brief geschrieben. Darin forderte der Entertainer, die Berechnung der Corona-Hilfe für Soloselbstständige zu optimieren. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden.

Entertainer Helge Schneider hatte Scholz in einem auf Facebook veröffentlichten Brief aufgefordert, bei der Berechnung der angekündigten Corona-Hilfe nicht den Monat November des Vorjahres, sondern einen Durchschnittswert heranzuziehen. Er zum Beispiel habe im November 2019 nichts verdient.

Olaf Scholz sprach den Vorschlag am Freitag in einem Interview von „Bild Live“ erneut an. „Helge Schneider bekommt Geld, wenn die Angaben stimmen, die in diesem Brief stehen“, versprach er.