Reportage Henning Baum geht für RTL zur Feuerwehr

Dieser Augenblick im Simulator sei ihm von den Dreharbeiten am eindrücklichsten hängen geblieben, sagt Baum im dpa-Gespräch: „Der Moment, als ich in der Brandkammer war, durch meine Atemschutzmaske atmete und plötzlich eine Feuerwalze über mich hinwegging. Wir haben einen starken Wohnungsbrand simuliert und ich musste mit schwerem Atemschutz am Boden durch die Wohnung kriechen. Diese Enge und die Angst, die einen in einer solch klaustrophobischen Situation befallen kann. Man kann nicht einfach die Maske herunterreißen - das wäre lebensgefährlich.“ Nach diesem Erlebnis dann der Ernstfall: Sein Trupp wird zu einem Brand in einer Tiefgarage gerufen. Wie kommt der Neuling mit dieser Extremsituation zurecht?