Musiker Herbert Grönemeyer über Altern, Druck und Endlichkeit

Das Thema beschäftigt ihn mit Blick auf seinen Geburtstag am 12. April. „Ich werde 67. Ich bin vier Jahre nicht auf der Bühne gewesen“, sagte Grönemeyer. „Natürlich wäre es jetzt gelogen zu behaupten, dass man sich nicht mit dem Alter auseinandersetzt.“ Ein Grund ist sein künstlerisches Wirken. „Speziell wenn man in dieser Popwelt arbeitet, in dieser kreativen Welt, und man drüber nachdenkt, kommst du noch weiter? Hast du noch was zu erzählen? Nicht nur textlich, auch musikalisch? Hat alles noch Relevanz? Ist es spannend oder wiederholst du dich selber?“ In solchen Zusammenhängen denke er auch über sein Alter nach, sagte der Musiker.