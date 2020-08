„heute+“ muss gehen : ZDF führt neues Nachrichtenmagazin um Mitternacht ein

Mainz Der Fernsehsender ZDF überarbeitet derzeit sein Nachrichtenprogramm und streicht das bekannte Magazin „heute+“. Ab September gibt es dann ein neues Nachrichtenmagazin.

Das „heute journal“ führt eine neue Spätausgabe ein. Ab 7. September gibt es wochentäglich gegen Mitternacht das „heute journal update“, wie das ZDF am Montag in Mainz mitteilte. Als aktualisierte Spätausgabe des „heute journals“ löse das neue Magazin die bisherige Sendung „heute+“ ab. Montags bis freitags seien 15 Minuten lang Nachrichten, Hintergrundberichte, Schaltgespräche und Interviews zum Tagesabschluss zu sehen.

„Die 'heute journal'-Redaktion erhält damit die Zuständigkeit für den Informationsfluss am gesamten Abend“, sagte die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Die crossmediale Kompetenz der früheren „heute+“-Sendung gehe nicht verloren, sondern fließe sowohl in die Nachfolgesendung ein als auch in künftig regelmäßige Livestreams und neue Erklärformate bei „ZDFheute“.