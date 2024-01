Norbert Frei: Im Namen der Deutschen Historiker beschreibt, wie die Bundespräsidenten mit der NS-Vergangenheit umgingen

Es ist die Rede Richard von Weizsäckers zum 40. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1985 im Bonner Plenarsaal des Bundestages, die wohl am deutlichsten markiert, wie sehr der Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik von den Bundespräsidenten geprägt wurde. Sie gilt bis heute als Meilenstein der Aufarbeitung. Dabei sagte Weizsäcker Dinge, die in der Wissenschaft längst Konsens waren und die andere Präsidenten vor ihm auch schon so ähnlich formuliert hatten. Weizsäcker aber traf im richtigen Moment den richtigen Ton. Das Grundgesetz versagt dem Staatsoberhaupt unmittelbare politische Wirksamkeit. Aber in Reden, in Staatsbesuchen und mit Ordensverleihungen beschäftigte die Frage nach dem richtigen, dem angemessenen Umgang mit der Vergangenheit alle Präsidenten.