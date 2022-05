Europa : Historiker Christopher Clark mit Karlsmedaille ausgezeichnet

Aachen Er ist ein Spezialist für die jüngere europäische Geschichte. In Aachen ist Christopher Clark jetzt geehrt worden. Ein Sonderpreis geht in die Ukraine.

Der Historiker Christopher Clark ist in Aachen mit der Karlsmedaille ausgezeichnet worden. Das Kuratorium des Vereins „Médaille Charlemagne“ würdigte ihn als einen der wichtigsten Chronisten der jüngeren europäischen Geschichte.

Der „australische Europäer“, der 2015 von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen wurde, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte an der Universität Cambridge. Sein bekanntestes Werk ist die Studie „Die Schlafwandler“ (2012), in der er darlegt, wie die europäischen Großmächte 1914 in den Ersten Weltkrieg schlitterten.