Musik „Hit Me Hard and Soft“: Neues Album von Billie Eilish

Und dieser Weg führt Eilish anscheinend auch wieder zurück zu ihrem legendären Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ aus dem Jahr 2019 - und damit auch zu düsteren Themen wie Depressionen und Ängste. In einem Interview sagte Eilish, sie habe nach dem Mädchen gesucht, welches sie einmal war.