Neue Staffel ab 3. April : Das sind die neuen Investoren in der „Höhle der Löwen“

Die Gründershow „Die Höhle der Löwen“. startet am Montag, 3. April, um 20.15 Uhr auf Vox in die 13. Staffel. In acht Folgen stellen Gründer den Investoren ihre Geschäftsideen vor. Kommt es zu einem Deal, erhalten die Gründer finanzielle Unterstützung und profitieren von der Erfahrung und Expertise der „Löwen“. Georg Kofler und Nico Rosberg werden in dieser Staffel nicht mehr als „Löwen“ auftreten, wie der Sender mitteilt. Dafür sind zwei neue Investoren am Start: Janna Ensthaler und Tillman Schulz. Die beiden ergänzen die Gruppe um Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Judith Williams.