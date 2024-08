Zehn jähriges Jubiläum Ein Blick hinter die Kulissen bei „Die Höhle der Löwen“

In diesen Tagen feiert das Format, das ursprünglich in Japan entwickelt wurde, Geburtstag - vor zehn Jahren (am 19. August 2014) lief hierzulande die erste Ausgabe. In der Jubiläumsstaffel, die von Montag (2. September, 20.15 Uhr, Vox) an zu sehen ist, wird daher ordentlich aufgefahren - unter anderem soll der ehemalige Sportkommentator Werner Hansch, die „Stimme des Reviers“, vor die Investoren treten. Die beiden „Ur-Löwen“ Jochen Schweizer und Frank Thelen kehren einmalig in die Show zurück. Wieder mit dabei ist nach einer Pause auch Judith Williams, Beauty-Expertin und „Löwin“ der ersten Stunde.