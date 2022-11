Neuheiten zur Adventszeit : Hörbücher als Geschenktipp zum Nikolaustag

Es dauert noch zu lange bis zum 24. Dezember? Kein Problem, denn bereits der Nikolaus kann erste Geschenke bringen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Adventszeit ist Vorlesezeit. Aber auch Hörbücher bieten eine gute Möglichkeit, um den Nachwuchs zu beschäftigen. Und auch das gemeinsame Hörvergnügen hat Charme. Wir stellen weihnachtliche Neuerscheinungen vor.



Für manche Kinder können die Wochen bis zur großen Bescherung an Weihnachten gar nicht schnell genug vergehen. Wie gut daher, dass die ersten kleinen Geschenke bereits am 6. Dezember geöffnet werden dürfen. Geschickt gewählt, können sie für kurzweilige Unterhaltung sorgen. Hörbücher für Kinder zum Beispiel scheinen potenzielle Volltreffer, vor allem, wenn sie zum Thema Advent und Weihnachten passen. Doch welche Titel sind wirklich gut und so spannend oder lustig, dass die ganze Familie gerne mithört? Ein Überblick.

■ Beeindruckende neue Welt

Eins vorweg: In der Sams-Welt gibt es zwar viele Kürbisse, aber weder Schnee noch Weihnachten. Verständlich also, dass die Sams-Welt-Bewohner ganz aufgeregt sind, als sie erfahren, was in der Menschen-Welt am Jahresende so alles passiert. Einer der Jüngsten, das sogenannte Mini-Sams, ist ­­besonders scharf auf eine Reise zu schneebedeckten Bergen mit Schlittenfahrten und anderen Abenteuern. Was beim Wechsel von der einen in die andere Welt schiefgeht, erzählt der Kabarettist Monty Arnold in „Das Sams und die große Weihnachtssuche“ auf ganz entzückende Art und Weise. Immer, wenn er in die Rolle des Mini-Sams schlüpft, spricht und reimt er nämlich mit piepsiger Stimme. Unterhaltsam, lebhaft, lustig.

Paul Maar: Das Sams und die große Weihnachtssuche. Gelesen von Monty Arnold. Oetinger audio, ab 7 Jahren, 2 CDs, ca. 2,5 Stunden, 13 Euro. Buchvorlage: Oetinger.

■ Doppelt gute Schokolade

Der Weihnachtsmann hat ein Geheimnis – und Conni und ihr Bruder Jakob finden es heraus. Doch nicht nur das: In dem Hörbuch „Connis neuer Adventskalender – 24 Tage bis Weihnachten“ werden noch ganz andere Dinge aufgedeckt. Zum Beispiel die schöne Tatsache, dass Schokolade doppelt so gut schmeckt, wenn man sie mit jemandem teilt. Außerdem lässt sich aus manchen Szenen etwas lernen. Denn ach wie blöd, jemanden „einfach so“ zu verdächtigen, ohne vorher zu wissen, was eigentlich genau passiert ist. Fazit: Friedel Morgenstern verbreitet mit ihrer freundlichen ­­Erzählstimme eine wunderbare Weihnachtsstimmung. Klasse!

Karoline Sander: Connis neuer Adventskalender – 24 Tage bis Weihnachten. Gelesen von Friedel Morgenstern. Silberfisch, ab 6 Jahren, 2 CDs, ca. 2,5 Stunden, 10 Euro. Buchvorlagen: Carlsen.

■ Erhellendes über das Thema Freundschaft

Die kleine Maus Miika, die in ihrem Leben schon einiges mitgemacht hat, lässt sich zum Stehlen verleiten. Dass sie ein riesiges Stück heiß­begehrten Urga-Burga-Käse einfach so an sich nehmen und transportieren kann, hängt übrigens mit einem Rentier und einem Wichtelmädchen zusammen. Auch Miikas Freundin Künna, die Kühne, hat ihren Anteil an der Geschichte, die voller Magie und lehrreicher Einsichten steckt. In „Eine Weihnachtsmaus namens Miika“ erkennt nämlich eben jene Maus, dass es sich zwar meist besser anfühlt, seinen eigenen Wünschen zu folgen, als sich an anderen auszurichten. Fraglich ist nur, was man selbst wirklich will und wie man am besten entscheidet, was gut und richtig ist. Fazit: ein geniales Hörbuch über Freundschaft, Lügen, Mut und Zuversicht; gekonnt vorgetragen von Rufus Beck.

Matt Haig: Eine Weihnachtsmaus namens Miika. Gelesen von Rufus Beck. Der Audio Verlag, ab 6 Jahren, 2 CDs, ca. 2 Stunden, 14 Euro. Buchvorlage: dtv.

■ Missverständnis mit Miesmuffeln

Weihnachten ist super! Dass man da auch anderer Meinung sein kann, können Mats und Matilda nicht verstehen. Auch ihr Freund, der Weihnachtsdrache Spekulatius, ist ratlos. Warum nur wollen die kleinen Wesen namens Miesmuffel den Menschen den Spaß an Weihnachten verderben? Und wieso sorgen sie dafür, dass alles so übel riecht – nach Essig und nach Knoblauch? Vortrefflich ist, dass Felix von ­­Manteuffel das Hörbuch „Spekulatius, der Weihnachtsdrache rettet das Fest“ vorliest. Er kann seine Stimme sehr gut verstellen und schlüpft mühelos in die einzelnen mies und gut gelaunten Figuren. Fazit: regt zum Nachdenken über Missverständnisse an.

Tobias Goldfarb: Spekulatius, der Weihnachtsdrache rettet das Fest. Gelesen von Felix von Manteuffel. Argon Verlag, ab 6 Jahren, 2 CDs, ca. 3 Stunden, 15 Euro. Buchvorlage: HarperCollins.

■ Optimal für Kindergartenkinder

Au Backe: Der Weihnachtsmann kann seinen Schlitten nicht mit Spielsachen beladen, denn die Rutsche, über die die Geschenke aus seiner Werkstatt hinausflutschen, ist verstopft. Was tun, und kann da jemand helfen? Wer neugierig auf eine Antwort ist und obendrein wissen möchte, wie Fische unter Wasser Weihnachten feiern, wird „Disney – 24 Geschichten zum Advent“ lieben. Darin erleben nämlich zahlreiche Disney-Charaktere kurz vor dem großen Fest recht spannende und witzige Situationen – zum Beispiel Dumbo, Bambi, Pinocchio, Winnie Puuh, Nemo, die Meerjungfrau Arielle, Alice im Wunderland und viele mehr. Fazit: Die einzelnen Geschichten sind angenehm kurz und optimal für Kindergartenkinder geeignet.

Disney – 24 Geschichten zum Advent. Gelesen von Yvonne Greitzke. Der Hörverlag, ab 4 Jahren, 2 CDs, ca. 2 Stunden, ca. 9 Euro.

■ Versöhnung als Chance

Katzen sind ganz schön schlau. Die Katzendame Soja gibt in „Schnauze, es geweihnachtet sehr!“ zumindest eine sehr weise Erkenntnis weiter: Gute Freunde darf man nicht verlieren, sie sind das Allerwichtigste im Leben. Und noch ein Spruch kommt ihr über die Lippen (denn Soja kann in dem Hörbuch sprechen): Eine Freundschaft ist nie zu Ende, so lange man ihr eine zweite Chance gibt. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Soja – brillant gesprochen von Andrea Sawatzki – sich zusammen mit ihrem Hundefreund Bruno – brummelig interpretiert von Christian Berkel – dafür einsetzt, dass sich zwei andere Vierbeiner versöhnen. Fazit: ein tierisches Hörvergnügen zum Thema Freundschaft.