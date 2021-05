Hamburger Zeit : Hohe Erlöse bei Auktion von Beatles-Erinnerungen

Die Seite eines Briefes aus dem Jahre 1963 von Paul McCartney an die Fotografin Astrid Kirchherr. Foto: Melike Cinpolat/Bonhams London/dpa

London/Hamburg Die Beatles und Hamburg - das ist eine ganz besondere Geschichte. Jetzt wurden Erinnerungsstücke aus dieser Zeit für viel Geld versteigert.

Mehrere Erinnerungsstücke an den Durchbruch der legendären Beatles in Hamburg haben bei einer Auktion in London hohe Erlöse erzielt.