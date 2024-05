Konzert Hollywood in Dresdner Frauenkirche: Hope und Vogler im Duett

Mit Hope und Vogler standen zwei renommierte Künstler zusammen auf der Bühne, die zudem prominente Player in Sachsens Kultur sind. Hope ist Musikdirektor der Frauenkirche und Vogler Intendant der Dresdner Musikfestspiele sowie Künstlerischer Leiter des Moritzburg Festivals für Kammermusik. Mit ihrer Zugabe erinnerten sie an den Komponisten Erwin Schulhoff, der eine Zeit lang auch in Dresden gelebt hatte. Der gebürtige Prager sei anders als der Ungar Rózsa, der vor den Nazis nach Amerika fliehen konnte und dort als einer der Schöpfer des „Hollywood Sounds“ Furore machte, interniert und in einem Lager in Bayern gestorben, sagte Hope.