"How to Sell Drugs Online (Fast)" : In Bonn gedrehte Erfolgsserie von Netflix geht in die dritte Staffel

In der deutschen Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“ spielt Maximilian Mundt (links) den Nerd Moritz Zimmermann, der aus Liebeskummer Europas größten Online-Drogenhandel startet. Foto: dpa/-

Bonn Fans von „How to Sell Drugs Online (Fast)“ dürfen sich freuen: Ende Juli startet die dritte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie. Gedreht wurde dafür öfter auch in Bonn - zum Beispiel in der ehemaligen Diplomatenschule in Ippendorf.



Die in großen Teilen in Bonn gedrehte Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“ geht in die dritte Runde. Am 27. Juli erscheine die neue Staffel der meistgeschauten deutschen Serie des Streaming-Anbieters, wie Netflix bei Twitter ankündigte. Medienberichten zufolge wird es wie in den ersten beiden Staffeln wieder sechs Folgen geben, die gleichzeitig erscheinen.

So Leute, mir hat da ein Vöglein was gezwitschert... How to Sell Drugs Online (Fast), Staffel 3, ab 27. Juli! pic.twitter.com/wvWPZmGsEU — netflixde (@NetflixDE) June 28, 2021

Die Coming-Of-Age-Comedyserie wird vor allem in Bonn, speziell in Ippendorf gedreht. Im vergangenen Jahr diente etwa die ehemalige Diplomatenschule als Filmkulisse. In 2019 fanden unter anderem Dreharbeiten in der Spreestraße statt – dort befindet sich das fiktive Wohnhaus von einem der Hauptdarsteller.

In der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Serie steht Nerd Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) im Mittelpunkt, der aus Liebeskummer Europas größten Online-Drogenhandel startet – anfangs allerdings etwas holprig. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel haben in Bonn, Köln und Umgebung stattgefunden. Gedreht werden die Folgen im Auftrag von Netflix von der Kölner Produktionsfirma Bildundtonfabrik.

(ga)