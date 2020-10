Kulturzentrum : Humboldt Forum wird um 33 Millionen Euro teurer

Das Humboldt Forum in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Das Berliner Humboldt Forum wird noch einmal teurer. Woran liegt das?

Die Stiftung Humboldt Forum bestätigte am Freitag Berichte der „Berliner Morgenpost“ und der „Berliner Zeitung“, die sich auf das Bundesbauministerium beriefen.

Als Grund werden die zusätzlichen Kosten wegen des Coronavirus genannt. „Die Auswirkungen der weltweiten Covid19-Pandemie beeinträchtigen neben zahlreichen anderen Baustellen des Bundes auch die des Humboldt Forums“, erklärte ein Sprecher der Stiftung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Insbesondere in den Bereichen Personal, Material und Logistik kam es in der Folge zu Kapazitätseinschränkungen, Ablaufstörungen und Terminverzögerungen mit entsprechenden Kostensteigerungen.“

„Der bisherige Plan für die phasenweise Eröffnung ändert sich nicht“, betonte die Stiftung. Start des Eröffnungsjahres bleibe der 17. Dezember. Laut dem Fahrplan sollen erste Teile des Kultur- und Ausstellungszentrums zunächst für vier Tage pro Woche öffnen. Regulärer Betrieb in einigen Bereichen ist von Ostern an geplant, also Anfang April.