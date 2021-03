Kulturtipp für zu Hause : Humpderdincks Leben

Special Der Hunger nach Kultur hat im ersten Jahr mit dem Coronavirus nicht nachgelassen, im Gegenteil. Wir bieten Empfehlungen an, die zur Entdeckung eines Kunstwerks einladen oder zur Wiederbegegnung. In diesem Fall: Eine lesenwerte Biografie zum 100. Todestag des aus Siegburg stammenden Komponisten Engelbert Humperdinck.

Eigentlich hätte Engelbert Humperdinck eine ruhige Kugel schieben können. 1885 nahm der damals 29-jährige Musiker einen Job beim Stahlmagnaten Alfred Krupp in Essen an, den man auch als den „Kanonenkönig“ des Deutschen Reiches bezeichnete. Krupp suchte einen „Musiker, der vollkommen das Pianoforte spielt (und wenn es sich findet, auch noch ein Streichinstrument). Der Zweck ist, wenn es passt, täglich ein wenig Musik zu hören“. Wie der Kölner Musikjournalist Matthias Corvin in seiner sehr gelungenen Biografie „Märchenerzähler und Visionär - Der Komponist Engelbert Humperdinck“ (Verlag Schott, 292 S., 29,99 Euro) ausführt, hatte vermutlich der junge Richard Strauss dem Kollegen den Posten vermittelt. Doch obwohl seine Arbeit gut bezahlt war, behagte ihm die Aufgabe auf Dauer wenig und er kündigte nach etwas mehr als einem halben Jahr. Krupp war zwar nicht begeistert, ließ sich beim Abschied aber nicht lumpen und schenkte dem jungen Musiker zum Abschied einen Flügel.

Die Entscheidung war gut für Humerdinck und gut für die Nachwelt. Denn wäre er länger in Essen geblieben, wer weiß, ob die Oper „Hänsel und Gretel“, die Richard Strauss 1893 in Weimar zur Uraufführung brachte und Humperdick über Nacht berühmt und finanziell unabhängig machte, je geschrieben worden wäre.

Zum hundertsten Todestag des 1854 in Siegburg geborenen Komponisten breitet Corvin das Leben des Komponisten kenntnisreich aus. Eine ebenso spannende wie kurzweilige Lektüre, die Humperdincks Weg von seiner Geburtsstadt über Schul- und Studienorte Paderborn, Köln und München folgt. Der sein Faible für Italien beschreibt und seine Hinwendung zu Bayreuth, wo Humperdinck als Assistent Richard Wagners bei den Vorbereitungen zur Uraufführung des „Parsifal“ mitwirkte. Eine prägende Zeit, die stilistisch auch in seinem eigenen Schaffen einen starken Widerhall finden sollte.

Interessant ist aber auch, dass Humperdinck trotz seiner internationalen Reisen, Studienaufenthalte, Lehrtätigkeiten, die ihn bis nach Barcelona führen sollten, und den letzten Jahrzehnten in Berlin das Rheinland nie wirklich hinter sich ließ. Was auch damit zusammenhing, dass seine Eltern nach der Pensionierung des Vaters, der nach seiner Siegburger Zeit für einige Jahre in Xanten als Lehrer wirkte, Bonn als Alterwohnsitz ausgewählt hatten. Humperdinck besuchte sie häufig und lernte auch seine spätere Frau Hedwig Taxler dort kennen, um deren Hand er auf dem Rodderberg anhielt und die er in Bonn heiratete.